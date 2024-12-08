Актер сериала «Глухарь» Олег Руденко-Травин умер во время операции

В возрасте 67 лет скончался актер театра и кино Олег Руденко-Травин. Он не выдержал операции на сердце, сообщила «Российская газета» .

Актер умер 6 декабря. Его друг в соцсетях сообщил, что он скончался во время операции на сердце.

Руденко-Травин родился в 1957 году. Окончив Саратовское театральное училище имени Слонова, он успел поработать в Московском государственном областном Театре кукол, Тюменском областном театре драмы и Саратовском театре драмы. Актер известен по ролям в фильме «Казнь», сериалах «Балабол», «След», «Глухарь», «Карпов», «Скорая помощь» и «Презумпция невиновности».

В августе умер его коллега по сериалам «Глухарь» и «Балабол», актер Владимир Новицкий. Ему исполнилось 47 лет. Причина смерти публично не разглашалась.