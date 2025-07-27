Украли деньги и трусы. Россияне раскрыли правду о туризме в Абхазии

В Абхазии российские туристы пожаловались на кражи и бытовые неудобства

Отдых в Абхазии летом 2025 года понравился не всем российским туристам. Некоторые пожаловались на проблемы с санитарией, рассказали о кражах и предупредили о других трудностях, сообщила газета mk.ru .

Природа Абхазии нареканий не вызвала ни у кого. Цены в республике также пришлись отдыхающим по вкусу. Путевка на побережье здесь стоит значительно дешевле отдыха в Турции, или даже в Сочи.

Некоторые путешественники, вернувшиеся с курортов Абхазии, сообщили о случаях кражи личных вещей прямо из номеров.

Один из отдыхающих в Пицунде рассказал, что после уборки из его номера исчезли трусы. У его подруги пропали две тысячи долларов. Где именно это произошло и как отреагировала местная полиция, мужчина не объяснил.

Помимо этого, гости отмечают частые перебои с подачей света, особенно в удаленных районах. Горячей воды в частных домах летом практически нет.

Пожаловались россияне и на неспособность гостеприимных абхазов соблюдать санитарные нормы. О проблемах с ротавирусной инфекцией на курортах Абхазии пресса действительно пишет каждый год.

Не понравилась отдыхающим из России неразвитая туристическая инфраструктура. Местные отельеры подчас привлекают путешественников сомнительными аттракционами — к примеру, недавно в одном из гостевых домов нашли медведя, которого держали в клетке 16 лет.

При этом в самой Абхазии летом 2025 года также жаловались на туристов-россиян. В Минтуризма республике заявили, что экономные путешественники из России «не нужны».