Абхазский отель стал тюрьмой для медведя. Над животным издевались годами

В абхазском отеле «Страна Души» заперли медведя в тесную клетку на 16 лет

В парке на территории сухумского отеля «Страна Души» в Абхазии заточили медведя в тесном вольере. Животное страдает уже много лет. За клеткой почти не следят — везде разбросаны пустые бутылки, окурки и мусор. Оставляет желать лучшего и питание зверя — поилка в грязи, а вода течет непонятно откуда. В ситуации разбирался 360.ru.

«Потапыч не стар, но и не молод. Прожил все эти годы без ветеринарного вмешательства. Естественно, не было никаких обследований. Животное дикое», — сказал она.

Участница Союза волонтеров России Лариса Федорова уточнила, что медведь по кличке Потапыч живет в отеле 16 лет. Условия содержания невыносимые: в заполненной мусором и грязью клетке проделали дыру — через нее недобросовестные туристы кидают в животное камнями. Туда же выбрасывают окурки и пустые бутылки.

По словам Федоровой, за все эти годы медведь начал опасаться людей — его часто обижали, кидались разными предметами. Теперь зверь положительно реагирует только на тех, кого видит регулярно и к кому привязался.

Из-за тяжелых условий жизни на шее у медведя образовалась плешь — он сам расчесал место после сильного зуда. В итоге волонтеры связались с хозяином животного.

За все эти годы медведь сильно привык к отелю. Перевозить его в другое место не вариант. Хозяин понимает это и пообещал позаботиться о хищнике. В вольере построят бассейн, территорию расширят.

Вместо тесной клетки Потапычу сделают настоящий медвежий дом с шумоизоляцией и необходимыми для комфортного проживания условиями. Зоозащитники проследят, чтобы все обещания выполнили.