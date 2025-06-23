Сегодня 17:55 Абхазию смутили «нищеброды из России». А вы точно люксовый курорт, ничего не перепутали? 0 0 0 Фото: Ekaterina Anpilogova/Russian Look / www.globallookpress.com Общество

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В Минтуризма Абхазии пожаловались на недостаток состоятельных туристов: мол, приезжают в страну какие-то нищеброды из России, едят «Дошираки», сувениры не покупают. Зачем вообще такие нужны, возмутилась начальница отдела приема и выдачи разрешительных документов ведомства Кристина Лакербая. На какой эффект рассчитывала чиновница — совершенно не ясно. Но если вдруг было впечатление, что после этих слов в республику ломанутся господа из списка Forbes — совершенно напрасно.

«Нам такой турист не нужен» Выпады в адрес бедных путешественников Лакербая позволила в минувшие выходные. Сказала прямым текстом: «Нам такой турист, я считаю, не нужен», потому что из-за подобных отдыхающих республика не получает тот доход, который планировался.

«Тот турист, который приезжает за 300 рублей, я вас уверяю, ничего не купит. Он будет стоять в очереди за стаканом сока, воды в отеле, на улице ничего не купит. Они приезжают, покупают „Дошираки“, а мы хотим, чтобы они покупали сувениры, нашу сельскохозяйственную продукцию», — сетовала Лакербая.

Фото: Ekaterina Anpilogova/Russian Look / www.globallookpress.com

Реакция Госдумы Член комитета ГД по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алексей Волоцков после этого заметил, что чиновница очень сильно погорячилась, допуская такие высказывания. По его мнению, главе республики следовало бы подумать о том, а точно ли в Минтуризма страны нужен такой сотрудник. «Львиная доля всех экономических успехов Абхазии, в том числе в сфере туризма, совершается за счет российских туристов, которые едут туда, еще зная, так сказать, с советских времен, что там красиво, чисто. Не всегда, конечно, качество услуг на высоком уровне, но цены не такие большие, как в Сочи», — отметил парламентарий в беседе с 360.ru.

Такими высказываниями они отрубают себе руку или стреляют в ногу. Не надо обижать российских туристов, которые очень любят Абхазию и очень много финансов оставляют в этой дружественной стране. С чиновницей, на мой взгляд, должны разобраться ее коллеги, не только поправить, но и наказать, наверное, за такие слова. Алексей Волоцков

Почему Абхазия не может поднять средний чек на отдых Главу компании «АРТ-ТУР» Дмитрия Арутюнова слова абхазской чиновницы просто насмешили. Они еще просто китайцев в Эмиратах не видели, со смехом заметил он.

Вместе с тем, продолжил эксперт, хотя слова Лакербаи и звучат максимально странно, относиться к ним серьезно не стоит. В конце концов, в каждом парламенте есть «свои такие забавные персонажи».

Фото: Photoagency Interpress/Russian Look / www.globallookpress.com

Плюс нужно понимать, что даже если в Абхазии очень хотят видеть более состоятельных путешественников, они должны делать для этого соответствующие вложения, инвестировать в туристическую отрасль, но ведь этого никто не делает, да и делать это не на что. Но при этом в страну все равно едут отдыхать — ради природы, ради моря. И да, пусть такие туристы не столь богаты, но они готовы терпеть низкий уровень сервиса в стиле «дешево и сердито».

Интересно В 2024 году Абхазия попала в топ-10 популярных зарубежных турнаправлений у российских туристов. В рейтинге страна заняла шестое место. Республику посетило более полумиллиона наших сограждан. В 2024 году Абхазия попала в топ-10 популярных зарубежных турнаправлений у российских туристов. В рейтинге страна заняла шестое место. Республику посетило более полумиллиона наших сограждан.

«Именно поэтому туда и ездят люди. Если бы были бы приличные гостиницы, шикарный сервис, отличное обслуживание, конечно, это поменяло бы пейзаж, но, думаю, что в нынешних условиях сделать это для Абхазии очень проблематично», — констатировал собеседник 360.ru.

Фото: Ekaterina Anpilogova/Russian Look / www.globallookpress.com

Сможет ли Абхазия стать люксовым курортом Аналогичное мнение выразила и руководитель агентства Go Travel Наталия Ансталь. По ее словам, очевидно, что все привыкли к тому, что Абхазия — это страна для бюджетного отдыха. Россияне это понимают и едут тебя за природой, закрывая глаза на то, какие отели работают в республике. «Но с другой стороны, я в чем-то понимаю высказывания о том, что им это невыгодно, потому что страна, в которой есть туризм, она в плане экономики от этого туризма сильно зависит. Абхазия — в их числе. И, конечно, им хочется, чтобы туристы привозили им больше денег», — объяснила эксперт. По словам Арутюнова, изменится ситуация (при условии наличия средств) все равно сможет очень и очень не скоро: дело ведь не только в гостиницах: построить красивые здания — не такая большая задача. А вот поднять сервис, обучить персонал, перенять международный опыт — на это нужны годы.

Фото: Roman Naumov/URA.RU / www.globallookpress.com

«Надо привлекать международный опыт, людей, которые имеют опыт работы в крутых международных гостиничных брендах, которые знают, что такое поставить сервис, знают, как правильно организовать работу гостиницы, как ее вывести на такой высокий международный уровень. Для этого нужны очень большие инвестиции, в том числе и международные», — пояснил специалист.

Им, конечно, очень, конечно, хочется сказать: вот вы такие все нищие, а мы такие замечательные, гордые, независимые. Но ни то, ни другое не является правдой. И остается только так в сердцах жаловаться, что все виноваты — приезжаете сюда такие бедные. Дмитрий Арутюнов

При этом Арутюнов справедливо заметил, что путешественники с более свободным бюджетом, скорее всего, предпочтут для отпуска ту же Турцию, потому что уровень сервиса там на совершенно ином уровне. И люди точно знаю, как их встретят, что они не отравятся, что в номерах будет чисто. «Возможно, очень медленным путем улучшения сервиса Абхазия сможет к этому прийти. Но история „давайте просто поднимем цены и сразу получим дорогих туристов“ — не сработает», — предупредил глава «АРТ-ТУР».

Фото: РИА «Новости»

Нужно ценить тех туристов, которые есть Ансталь при этом отдельно подчеркнула, что никто не говорит об официантах во фраках и с белыми перчатками, но людям хочется видеть хорошую отельную базу с качественным номерным фондом. И надо быть честным — в Абхазии она не развита. «Ну и вообще в целом стоит перенастроиться и исходить из того, что любой приезжающий к вам турист в первую очередь ваш гость. Неужели людей, которые приходят к вам домой, вы встречаете так: мол, вы что мне конфеты за 200 рублей всего принесли? Я вас не пущу», — провела параллель эксперт. И, в конце концов, абхазским чиновникам, недовольными уровнем благосостояния российских путешественников, стоит учитывать, что если они лишатся этих туристов, то даже те самые «300 рублей» покажутся им очень ценными и важными.