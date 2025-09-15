Украинца лишили гражданства России из-за дискредитации армии

Mash: прожившего 16 лет в России украинца лишили гражданства за поддержку ВСУ

Прожившего в России 16 лет украинца лишили российского гражданства. Мужчина публиковал в соцсетях посты, дискредитирующие ВС РФ, сообщил Telegram-канал Mash .

По данным канала, 52-летний Иван Паламарчук из Львовской области получил российский паспорт в 2009 году и жил в Набережных Челнах. Выяснилось, что мужчина в соцсетях выступал против спецоперации и агитировал за Вооруженные силы Украины.

Управление ФСБ по Татарстану признало мужчину угрозой для нацбезопасности страны, было принято решение лишить его гражданства.

Паламарчук может в течении 90 дней обжаловать решение или по истечении этого срока его выдворят из России.

Ранее в Латвии 98-летий ветеран ВОВ Василий Москальенов лишился вида на жительство в республике после того, как отказался подписать «анкету лояльности» с осуждением России. Латвийские власти назвали пенсионера угрозой национальной безопасности и выслали из страны.