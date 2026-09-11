Два человека погибли и семь пострадали при атаке ВСУ на ДНР

Украинские боевики атаковали населенные пункты Донецкой Народной Республики, погибли два человека и еще семь пострадали. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава республики Денис Пушилин.

«В селе Малоянисоль Володарского муниципального округа ударным БПЛА прицельно атакована ремонтная бригада Мариупольского УГГ „Донбассгаз“ филиала ООО „Черноморнефтегаз“, в результате атаки погибли мужчины 1966 и 1974 года рождения», — уточнил глава республики.

Пушилин добавил, что при атаке ударных БПЛА ВСУ получили ранения еще четверо мужчин.

Украинский беспилотник также атаковал автовышку ПАО «Россети» в поселке Красная Поляна в Великоновоселковском муниципальном округе. Пострадали двое мужчин, один получил ранения средней степени тяжести.

Глава республики добавил, что в Шахтерском муниципальном округе при повторной атаке БПЛА ВСУ пострадал водитель службы пожаротушения МЧС России. Всем раненым оказывается медпомощь.

Днем ранее Пушилин сообщил, что в Донецке в результате атаки на предприятие погиб мужчина. Еще один мирный житель скончался, когда вражеский беспилотник атаковал легковой автомобиль в Ясиноватском муниципальном округе.