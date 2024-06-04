Угрозу межнациональной розни увидели в запрете ношения никабов

Подготовленный вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым законопроект о регулировании ношения никабов и другой одежды, закрывающей лицо, не учитывает национальные традиции российских регионов. Об этом в комментарии 360.ru заявил руководитель федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

Он подчеркнул, что инициатива не найдет поддержки в кавказских республиках, так как запрет наносит прямой удар по их культуре, традициям и национальным ценностям.

«Я проработал на Кавказе четыре года в ранге министра в Ингушетии и знаю их культуру, все их традиции и национальные ценности. Поэтому эта инициатива невзвешенная и может привести к межнациональной розне», — заявил Бородин.

Во внесенном на рассмотрении в Госдуму законопроекте Даванкова говорится, что право регулировать ношение предметов одежды, закрывающих лицо, перейдет на уровень региональных властей и муниципальных управлений образования.

По мнению автора законопроекта, такие меры необходимы в условиях высокого уровня террористических угроз. Камеры видеонаблюдения не могут установить личность человека с закрытым лицом.

К критике предложения Даванкова присоединился первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адам Делимханов.

Он подчеркнул, что норма ударит не только по женщинам, исповедующим ислам, но и православным, для которых платок является неотъемлемым атрибутом одежды. Депутат напомнил, что Конституция гарантирует россиянам свободу вероисповедания, а значит, нельзя ограничивать людей в выборе одежды, которую требует их религия.