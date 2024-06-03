Даванкову пообещали разъяснить традиционные религиозные ценности

Депутат Делимханов заявил, что объяснит Даванкову смысл традиционных ценностей

Фото: РИА «Новости»

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков после вынесения на рассмотрение законопроекта о запрете ношения в школах религиозной одежды должен знать, что для православной женщины платок является неотъемлемым атрибутом одежды. Об этом в Telegram-канале сообщил депутат от Чечни Адам Делимханов.

Парламентарий подчеркнул, что не станет поддерживать внесенную Даванковым инициативу, так как она противоречит нормам ислама. Он напомнил, что Конституция России гарантирует гражданам право на свободу вероисповедания, а мусульмане вносят неоценимый вклад в отстаивание интересов страны.

«Женщине в православии тоже положено носить платок как символ женственности, боголюбия и смирения. Если Даванков или кто-либо еще не понимает, что такое соблюдение обычаев и принципов, то мы доходчиво ему это объясним», — написал Делимханов.

Ранее Даванков предложил позволить регионам России запрещать ношение никабов.

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