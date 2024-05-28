Ради безопасности. Регионам и школам предложили регулировать ношение никабов

Вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков предложил предоставить право властям регионов и образовательным организациям на регулирование ношения никабов в общественных местах и школах. Он вносит соответствующий законопроект в парламент. Документ оказался в распоряжении 360.ru.

Согласно проекту закона, законодательным и муниципальным собраниям могут дать полномочия запрещать появление в религиозной и другой одежде, частично или полностью скрывающей лицо, на людях. Образовательным организациям также предложили устанавливать требования к виду, цвету, фасону, правилам ношения одежды учащихся и при необходимости запрещать носить религиозную одежду. Подразумевается, что нормативный акт могут принять, если за это проголосовали более половины членов родительского или студенческого совета.

В пояснительной записке указывается, что по Конституции Россия — светское государство, где никакая религия не может быть основанием для ограничений прав граждан или «создания потенциальных угроз для безопасности граждан в общественных местах».

«Учитывая текущий высокий уровень террористических угроз, возникает необходимость в ограничении ношения одежды, скрывающей лицо в общественных местах, поскольку человек с закрытым или частично закрытым лицом не может быть идентифицирован камерами видеонаблюдения», — говорится в записке.

Отмечается, что запрет на ношение хиджаба и никаба действует в Китае в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, в Узбекистане с 2023 года нельзя носить в общественных местах паранджу. Запреты на никабы есть в государственных и учебных заведениях Туркменистана, Таджикистана, Киргизии и других стран. Все эти меры также направлены на подержание общественного порядка.

«Актуальность законопроекта обусловлена необходимостью обеспечить безопасность граждан Российской Федерации», — заключили авторы проекта.

О том, что такое никаб и почему его хотят запретить, 360.ru писал ранее.