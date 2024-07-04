Угнавшему танк Т-64 бойцу ВСУ Лихачеву выдали паспорт РФ

Фото: РИА «Новости»

Украинскому танкисту Максиму Лихачеву, угнавшему танк Т-64 и перешедшему на сторону России, дали российское гражданство. Ему вручили паспорт, сообщило РИА «Новости».

Лихачев сдался в плен российским военным на Донецком направлении в зоне спецоперации. В конце мая он угнал танк, на котором решил безопасно добраться до позиций ВС РФ, где его уже ждали.

Как рассказала агентству начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России «Октябрьский» капитан полиции Татьяна Коваленко, граждане Украины, которые постоянно проживают или проживали на территории Луганской Народной Республики по состоянию на 30 сентября 2022 года, вправе получить российское гражданство.

«Гражданин Лихачев написал заявление о выдаче паспорта гражданина РФ. Он стал теперь полноправным гражданином РФ», — заявила она.

Документ ему вручили после того, как он зачитал присягу.

Лихачев попал на службу в ВСУ после возвращения на родину из Польши в 2022 году. Документы на гражданство РФ он подал после того, как сдался в плен к российским военным.

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