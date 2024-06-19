Сдавшийся в плен на танке боец ВСУ решил стать гражданином России

ТАСС: угнавший танк ВСУ солдат Лихачев подал документы на гражданство России

Фото: РИА «Новости»

Украинский военнослужащий Максим Лихачев угнал танк Т-64 и сдался в плен российской армии. Он решил сменить гражданство и подал документы на получение нового паспорта, сообщил источник ТАСС.

«Лихачев подал документы на получение российского паспорта», — сказал представитель силовых структур ДНР.

По его словам, мужчине вручат новые документы в ближайшее время. Паспорт подготовят в течение нескольких недель.

Уроженец ЛНР попал на службу в Вооруженные силы Украины, когда в 2022 году вернулся из Польши на родину. В мае 2024 года он сдался в плен под Донецком. Солдат приехал на заранее оговоренное место на украинском танке Т-64.

На Авдеевском направлении в российский плен сдался целый взвод ВСУ. Командир 110-й отдельной механизированной бригады решил пойти на отчаянный шаг после того, как собственное командование отказало в эвакуации раненых солдат.

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