Уфимец купил 100 лотерейных билетов и выиграл 10 миллионов рублей

Россиянин купил 100 лотерейных билетов и выиграл суперприз в размере 10 миллионов рублей. Об этом сообщила платформа «Пруфы» со ссылкой на пресс-службу лотерей, организованных Минфином России.

Мужчина работает риелтором. Он рассказал, что участвует в лотереях давно: иногда онлайн, а иногда лично приезжает за билетами в лотерейный центр. Именно такой случай стал удачным. О выигрыше он узнал на следующий день, когда проверил результаты. Сначала уфимец не поверил в удачу, а затем рассказал о ней жене.

Супруги решили направить призовые на улучшение жилищных условий.

Ранее житель Подмосковья выиграл 2,7 миллиона рублей в онлайн-лотерее после того, как астролог назвал этот день удачным для Водолеев.