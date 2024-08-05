Симоньян: в Россию вернулись люди, для которых верность присяге не пустой звук

Благодаря обмену заключенными в Россию вернулись патриоты, а уехали их противоположности. Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила об этом в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», сообщило РИА «Новости» .

«К нам вернулись люди, настоящие люди, для которых верность присяге - словосочетание, которое упомянул президент, встречая их - это не пустой звук. <…> Вот это люди, а уехали от нас зверята. Скатертью им дорога», — сказала она.

Комментируя обмен заключенными в Турции между Россией, Германией, США и Белоруссией, Симоньян отдельно отметила подвиг семей — разведчиков. По ее словам, эти люди сознательно отказались от прежней личности и уехали, чтобы служить своей стране.

Обмен заключенными состоялся в аэропорту Анкары. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев сообщил, что подготовка длилась очень долго и в некоторые моменты заходила в тупик.