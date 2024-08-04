«Было трудно». Медведев рассказал о подготовке самого крупного обмена заключенными

Крупнейший обмен заключенными готовили долго, и завершился он в пользу России. В страну вернулись радеющие за нее люди, а за границу уехали желавшие ее разрушить преступники, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале .

Произошедший обмен он сравнил с очень трудной шахматной партией, которая длилась утомительно долго и иногда уходила в цугцванг. Медведев отметил филигранную работу российских ведомств и их зарубежных партнеров. Последние, по мнению представителя Совбеза, проявили должный прагматизм и согласились на разумные компромиссы.

«Было трудно, но тем не менее все состоялось и, скажем предельно откровенно, в нашу пользу, о чем уже раструбили западные СМИ и политики всех мастей. Но хочу сказать о другом. Давайте оценим „качественный состав“ обмена», — заявил он.

Медведев напомнил, что в Россию вернулись преданно работавшие в ее интересах люди, настоящие патриоты. Взамен освободили осужденных за уголовные преступления иностранцев, а также россиян, чья цель — разрушить собственную страну, уничтожить общегражданский мир и идеологические устои общества.

Главным выгодоприобретателем от прошедшего в Турции обмена заключенными стала Россия, заявил кандидат в президенты США Дональд Трамп. Он назвал случившееся феноменальной сделкой.