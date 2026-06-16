Учительница Путина Вера Гуревич получила в подарок книгу Маргариты Симоньян
Учительница президента Владимира Путина Вера Гуревич получила в подарок книгу главного редактора МИА «Россия сегодня» и RT Маргариты Симоньян «В начале было Слово — в конце будет Цифра» с дарственной надписью. Об этом сообщил телеканал RT.
Перед началом интервью корреспондент телеканала передала педагогу издание со словами благодарности от главного редактора. Гуревич от души поблагодарила за презент, отметив, что говорит это от сердца.
В беседе с RT учительница также вспомнила о школьных годах будущего президента России. Она отметила, что Путин всегда был очень шустрым, активным и пользовался авторитетом среди одноклассников.
По словам Гуревич, любимыми предметами будущего главы государства в школьные годы были история, литература и иностранные языки. А точные и естественные науки — например, математика или химия — были «не его».