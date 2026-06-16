Учительница Путина Вера Гуревич получила в подарок книгу Маргариты Симоньян

Учительница президента Владимира Путина Вера Гуревич получила в подарок книгу главного редактора МИА «Россия сегодня» и RT Маргариты Симоньян «В начале было Слово — в конце будет Цифра» с дарственной надписью. Об этом сообщил телеканал RT .

Перед началом интервью корреспондент телеканала передала педагогу издание со словами благодарности от главного редактора. Гуревич от души поблагодарила за презент, отметив, что говорит это от сердца.

В беседе с RT учительница также вспомнила о школьных годах будущего президента России. Она отметила, что Путин всегда был очень шустрым, активным и пользовался авторитетом среди одноклассников.

По словам Гуревич, любимыми предметами будущего главы государства в школьные годы были история, литература и иностранные языки. А точные и естественные науки — например, математика или химия — были «не его».