Учительница Путина рассказала о его любимых школьных предметах

В школе президент России Владимир Путин больше интересовался гуманитарными предметами и хорошо изучал иностранные языки. Об этом в интервью RT рассказала его учительница Вера Гуревич.

Гуревич отметила, что для изучения иностранных языков важна хорошая память.

«Он способен к языкам, очень способен», — сказала педагог.

По ее словам, Путин больше тяготел к истории и литературе, а не к математике или химии.

«Нет, это не его предметы», — ответила учительница на вопрос о точных и естественных науках.

Педагог назвала российского лидера гуманитарием чистейшей воды. Она подчеркнула, что история была его любимым предметом, а литература — основой основ.

Ранее Гуревич рассказала, что в школьные годы будущий президент России был очень активным и пользовался авторитетом. Она вспоминала, что Путин жил рядом со школой и иногда приходил на уроки раньше педагога.