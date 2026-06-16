«Обгонял учителя». Педагог Путина рассказала о его лидерских качествах в школе

Учительница Гуревич: в школе Путин был очень шустрым

В школьные годы президент России Владимир Путин был очень активным и пользовался авторитетом среди одноклассников. Об этом рассказала его классный руководитель и первая учительница немецкого языка Вера Гуревич в интервью RT .

«Очень шустрый… Его дом был рядом, через дом. Поэтому он всегда приходил, иногда даже обгонял учителя», — вспомнила она.

По словам педагога, Путин всегда с уважением относился к учительнице и пользовался авторитетом среди одноклассников.

«Он лидером был, потому что коллектив его считал таким», — сказала бывший классный руководитель президента.

Учительница призналась, что до сих пор может давать российскому лидеру советы, а он к ним прислушивается.

Ранее Гуревич рассказала, что всегда чувствовала необычное будущее Путина. Педагог отметила, что будущий руководитель страны наделен сильным характером, позволяющим ему выдерживать любые испытания.