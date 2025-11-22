Ученые предложили перебросить в Донбасс воду из северных рек

В РАН рассмотрят проект переброски в Донбасс вод Печоры и Северной Двины

На ближайшем заседании Российской академии наук 2 декабря рассмотрят проект переброски в Донбасс по трубопроводу воды из рек Северная Двина и Печора. Об этом сообщил ТАСС .

Научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян отметил, что возведение трубопровода может занять до семи лет.

«Мы имеем новую технологию, которая фактически гарантирует отсутствие фильтрации. Есть даже плюсы — Север теплеет, перестраиваются экосистемы Северного Ледовитого океана. Если забрать часть теплой воды, которую несут реки туда, то облегчаем адаптацию, замедляется процесс нагрева», — объяснил он.

Данилов-Данильян уточнил, что есть несколько вариантов прокачки воды по композитным и полимерным трубам. Трубопровод от впадающих в Северный Ледовитый океан Печоры и Северной Двины следует направить через Волгу и Каму, далее — в Приазовье через канал Волго-Дон-2.

Ранее в ДНР заявили о необходимости восстановления канала Северский Донец — Донбасс.