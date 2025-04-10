Ученые нашли в России сорняк из Европы, способный разрушать фундаменты домов

Российские ученые обнаружили европейское гибридное растение «Богемская рейнутрия», способное разрушать фундаменты домов из-за мощной корневой системы. Об этом РИА «Новости» сообщила сотрудник Главного ботанического сада имени Н. В. Цицина РАН Юлия Виноградова.

По ее словам, речь идет о спонтанно появившемся гибриде. В естественном ареале изначально существовали два вида: «Японская рейнутрия» и «Сахалинская рейнутрия», которые выращивали в ботанических садах Нидерландов и Великобритании.

Именно там они образовали гибрид «Богемская рейнутрия», который начал захватывать Европу, а затем появился в России.

Растение может разрушать фундаменты домов, лопатой выкопать рейнутрию невозможно.

«Лопатой можно выкопать борщевик, а рейнутрию — нет. Потому что для выкапывания каждого растения будет нужно загонять экскаватор», — объяснила она.

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