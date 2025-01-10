В Красноярске обнаружили опасный для хвойных деревьев гриб

Красноярские ученые нашли в Сибири опасный патогенный гриб, который разрушает хвойные деревья. Об этом сообщила пресс-служба Федерального исследовательского центра «Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской Академии наук».

Найденный вид гриба вызывает у деревьев некроз. Ранее его находили только в регионах с мягким климатом. Благодаря новым исследованиям стало известно, что сибирские штаммы гриба устойчивы к высоким температурам и обладают высокой фитопатогенностью.

Гриб нашли в соснах в красноярском парке. Выделили три штамма, которые оказались очень опасными для деревьев. Они вызывают некротические поражения коры и мякоти плодов.

Как отметила ведущий научный сотрудник Института леса имени Сукачева СО РАН Юлия Литовка, раньше этот гриб не распространялся в других регионах из-за термофильности. Теперь у него появилась устойчивость к холоду, поэтому повысился риск его активного распространения в регионах с холодными климатом.

«Глобальное потепление, несомненно, будет только способствовать ухудшению фитопатологической ситуации», — заявила Литовка.

Однако негативное влияние на растения и окружающую среду могут оказать не только грибы. Ранее эколог Роман Пукалов заявил, что соль, которой посыпают дороги и асфальты, может быть опасна. По его словам, большая часть растений и животных плохо переносят засоленность почвы.