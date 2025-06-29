Ученые из Казани разработали новый способ выращивания кукурузы в засуху

Специалисты Казанского государственного аграрного университета разработали новый способ подкормки растений, который помогает увеличить урожай кукурузы в засушливые годы. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Речь идет о внекорневом способе — когда жидкие удобрения распыляют по листьям в критические периоды развития растения. По данным университета, такой подход помогает повысить урожайность кукурузы на 17–19%, а содержание крахмала — на 8–10%.

«Особенно эффективной оказалась баковая смесь препаратов на основе азота и цинка, которая работает как „скорая помощь“ для растений в стрессовых условиях. В засушливые годы такая обработка увеличивает урожайность кукурузы на 17-19%, а содержание крахмала — на 8-10%», — сообщили в университете.

Ученые объяснили, что во время засухи корни не могут полноценно впитывать питательные вещества из-за пересохшей почвы. Профессор Радик Сафин пояснил, что внесение удобрений через листья позволяет быстрее доставлять минералы в клетки и запускать обменные процессы в растении.

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