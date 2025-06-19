Сегодня 14:21 Пиво и перчатки против испанских слизней. Как дачнику спасти свой урожай Биолог Турицин объяснил, почему нельзя брать на руки испанских слизней 0 0 0 Фото: Hans Lang/imageBROKER.com / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Жители Москвы пожаловались на гигантских испанских слизней. Моллюсков размером с ладонь заметили в разных районах столицы, в частности у Борисовских прудов, а также на дачах после дождей. Незваные гости съедают все: от урожая до декоративных растений. Так ли они опасны, можно ли их трогать, почему называют испанскими и как с ними бороться — в материале 360.ru.

Что такое испанский слизень Это вид наземных стебельчатоглазых брюхоногих моллюсков рода арионы семейства арионид. Они оранжевого и коричневого цвета, реже темно-серого и черного. В длину достигают до 12 сантиметров, а в отдельных случаях — до 15. Природный ареал обитания неизвестен. Человек завез слизней в Европу и Северную Америку. Обычно их численность достигает 50 особей на квадратный метр. Испанский слизень живет один год, а зимует только молодь и отложенные яйца. Питаются живыми, мертвыми и гниющими растениями, употребляют в пищу семена, всходы, листья, ветви, корни и плоды, нанося серьезный вред сельскому хозяйству. Иногда слизни едят друг друга, от этого страдают только умирающие особи.

Интересно Были случаи, когда гигантские испанские слизни забирались в гнезда птиц и нападали на птенцов, но такие атаки носят скорее случайный характер. Были случаи, когда гигантские испанские слизни забирались в гнезда птиц и нападали на птенцов, но такие атаки носят скорее случайный характер.

Размножаются половым путем, способны к самооплодотворению. Активность снижается при температуре ниже 10 градусов, прерывается при пяти градусах тепла. Вылупление из яиц происходит спустя 40 дней после их кладки.

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Почему слизней назвали испанскими Точное место зарождения вида до сих пор не установили. Генетики предположили, что родиной слизней может быть Франция или Западная Германия. Тогда почему их называют испанскими? До первой половины XX века испанский слизень обитал только на Пиренейском полуострове в Португалии. По всей видимости, когда ученые обнаружили его, не разобрались в происхождении и по ошибке назвали испанским. Хотя сейчас в Испании эти моллюски встречаются редко. Испанские слизни в Москве и Московской области В Москве и Подмосковье испанские слизни живут давно — примерно 10-15 лет, рассказал 360.ru кандидат биологических наук доцент старший лаборант кафедры инфекционных болезней Военно-медицинской академии имени Кирова Владимир Турицин. «Они потихоньку осваивают наш климат, регион. В пригороде Петербурга сейчас то же самое: дождь прошел, они выползли в огромном количестве», — отметил ученый.

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Обычно слизни питаются рассадой, погнившими растениями, но не откажутся и от упавших на землю плодов. «Яблоко, банан, его шкурка. Если их нет, едят все подряд. У них на языке есть терка — радула многозубчатая. Поэтому, несмотря на мягкое тело, они могут перетирать капусту и другие грубые волокна», — рассказал Турицин. Чем опасны испанские слизни Так как моллюски питаются всеми частями растений, они серьезно вредят сельскому хозяйству и частным домовладениям. «При хороших условиях моллюски размножатся и съедят гораздо больше. Слизни потребляют в пищу ягоды, рассаду, листья», — отметил биолог. Помимо этого, они откладывают большое количество яиц, и из них на следующий год вылупляются новые особи, поэтому популяция быстро растет.

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Испанские слизни переносят в себе нематоду — паразита, который опасен для собак и кошек. Правда, в Центральной России этого бояться не стоит.

В нашем регионе эти моллюски не могут быть промежуточными хозяевами паразитов. Такие обитают в тропиках. У нас они действуют как вредители. Однако в руки их брать все же не стоит, потому что слизь для людей, если она попадет в рот, может быть ядовитой. Владимир Турицин

Как бороться с испанскими слизнями Ученый рассказал о нескольких действенных способах. Первый — привлечь их пивом, а затем просто собрать руками в перчатках. «Им нравится запах. На обычных слизнях это работает. В землю просто закапывают открытую банку с пивом, и они туда ныряют и остаются», — отметил эксперт.

Фото: Justus de Cuveland/imageBROKER.com / www.globallookpress.com

Можно создавать им укрытие, где они спрячутся днем. Это могут быть доски, шифер. Потом ловушку поднимают и собирают моллюсков руками в перчатках. Турицин посоветовал обходиться на дачных участках без химических препаратов, поскольку они могут попасть на урожай. «Самый действенный способ — механический сбор руками. Если это делать постоянно и тщательно, то после четырех-пяти сборов испанских слизней получится удалить полностью. А если к процессу присоединятся еще и соседи, то популяция резко сократится», — отметил ученый.