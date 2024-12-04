Ученики новосибирской школы забаррикадировались в классе после угрозы расстрела

Baza: в Новосибирске дети забаррикадировались в школе после звонка с угрозами

Ученики новосибирской школы забаррикадировали вход в класс партами после звонка с угрозами учителю. Педагога предупредили о якобы готовящемся расстреле, сообщил Telegram-канал Baza .

По данным источника, утром 4 декабря учителю биологии гимназии № 9 поступило сообщение о вероятном нападении, неизвестный угрожал расстрелять учеников.

Сотрудники школы предприняли меры защиты: сразу вызвали силовиков, забаррикадировали двери и согнали учеников в кабинеты. Сейчас у школы дежурят несколько нарядов полицейских, школьники пока сидят по кабинетам и не выходят в коридоры.

Ранее в пабликах и Telegram-каналах появились сообщения об угрозе терактов в учебных заведениях Волгодонска. Однако спецслужбы установили, что это фейк. Подобные сообщения распространялись в разных городах, чтобы посеять панику среди жителей.

Две школы в поселке Полазна Пермского края в октябре также получили анонимные звонки о вероятных атаках. Однако в итоге ничего не произошло.