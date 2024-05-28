Участники проектов «Академия ПМЭФ» и «Точка Юниор» присоединятся к ПМЭФ-2024

Инициативная молодежь примет участие в Петербургском международном экономическом форуме. Участники проектов «Академия ПМЭФ» и «Точка Юниор» присоединятся к деловой программе, сообщила пресс-служба Росконгресса.

«Участие в ПМЭФ-2024 открывает возможность молодежи и компаниям знакомиться на деловом поле и строить совместные сильные инициативы» — заявила инициатор проектов, член правления фонда «Росконгресс» Елена Соколова.

Школьников и студентов пригласят на панельные дискуссии, круглые столы и публичные выступления. На форуме обсудят современную профориентацию, актуальные тренды в экономике и социальной сфере, роль подрастающего поколения в создании научно-технической базы России.

Студенты ведущих отечественных вузов, амбассадоры и выпускники «Точки Юниор» присоединились к «Академии ПМЭФ» в 2023 году и приехали на международный экономический форум в Санкт-Петербурге. Участие в таких проектах позволило им обменяться опытом, развить профессиональные компетенции, пообщаться с научным, политическим и бизнес-сообществами.

ПМЭФ-2024 пройдет с 5 по 8 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Главной темой станет «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста», в мае огласили деловую программу мероприятий.