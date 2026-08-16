В США выбрали самую уродливую собаку в мире

People: самой уродливой собакой мира в США признали мопса по кличке Джинни Лу

Шестилетний мопс по кличке Джинни Лу стал победителем ежегодного конкурса «Самая уродливая собака в мире». Специфичное соревнование прошло в городе Санта-Роза в Калифорнии, сообщило издание People .

За первое место ее хозяйка Мишель Грейди получила чек на пять тысяч долларов. Джинни Лу покорила жюри экстремально глубокими складками на морде, сильно выпученными глазами и постоянно свисающим набок длинным языком.

Активисты спасли мопса в Южной Корее, где нашли зимой брошенным в деревянном ящике в горах. Позже перевезли в США, где его и приютила Мишель.

Организаторы рассказали, что Джинни Лу — очень забавная: любит устраивать драматичные представления со своими игрушками и часто спорит со своим отражением в зеркале. Кроме того, она работает собакой-терапевтом: посещает начальные школы, хосписы и дома престарелых.

В прошлом году титул самой уродливой собаки в мире получила метис бульдога по кличке Петуния.