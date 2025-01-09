Участникам Великой Отечественной войны в Калужской области выплатят по миллиону рублей

Участникам Великой Отечественной войны, живущим в Калужской области, выплатят по миллиону рублей в честь 80-летней годовщины Дня Победы. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Владислав Шапша.

«Дал поручение подготовить соответствующий нормативный документ. На сессии Заксобрания в феврале депутаты рассмотрят этот вопрос. Рассчитываю на поддержку», — добавил глава региона.

Ранее заместитель начальника эксплуатационного главка Управления делами президента России Павел Зубов рассказал, что Красную площадь к празднику в этом году украсят по-особенному. Он рассказал, что в штабе по подготовке Дня Победы ведут очень масштабную работу.

Президент Владимир Путин лично пригласил глав государств СНГ на Парад в Москву и выразил надежду, что на мероприятие прибудут и воинские контингенты из этих стран.