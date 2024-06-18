У трех пострадавших из-за опасного салата с фасолью произошли инсульты

В Московской области у трех пациентов, попавших в больницу с подозрением на ботулизм, произошли инсульты, сообщили «Известия» . Официально эти данные подтверждены не были.

В Минздраве региона ранее сообщили о том, что в больницы с предварительным диагнозом ботулизм попали 20 человек, состояние 12 из них — тяжелое. Восемь, по информации ведомства, находятся в состоянии средней степени тяжести.

Источник «Известий» отметил, что некоторых пациентов пришлось подключать к аппарату искусственной вентиляции легких.

В столичном СК заявили, что с 11 июня в больницы Москвы обратились более 100 человек с признаками отравления. Выяснилось, что все они заказывали продукты через службы доставки.

В других регионах также зафиксировали случаи подозрения на ботулизм. По последним данным, в Нижегородской области в больницы обратились 14 человек. Помощь медиков также потребовалась 14 жителям Казани.