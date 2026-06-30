«У них другие запросы»: Решетников указал на трудности вовлечения зумеров в рынок труда

Вовлекать зумеров в рынок труда значительно сложнее, чем представителей других поколений. Об этом в интервью «Вестям» заявил министр экономического развития Максим Решетников.

«Зумеров значительно более сложно вовлекать. У них другие запросы к коллективу, к устройству, к пониманию качества работы, к возможности потом пойти за спортом», — посетовал министр.

По его словам, работодатели жалуются, что молодые люди не хотят перерабатывать и предпочитают оставлять время для личной жизни и спорта. Многие меняют место работы в течение года.

Решетников называл безработицу на уровне 2,2% экстремальным показателем, который говорит о дефиците кадров на рынке труда.

Ранее корпоративный тренер Александр Вилченко отметил, что зумеры все чаще видят работу как что-то временное. В этом они сталкиваются с непониманием со стороны старшего поколения — бумеров.