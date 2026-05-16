Корпоративный тренер Вилченко сообщил, что бумеры привыкли воспринимать стресс как часть работы

В последнее время специалисты по работе с персоналом отмечают тревожную тенденцию: молодые сотрудники все чаще видят работу как что-то временное. Корпоративный тренер Александр Вилченко в беседе с АБН24 объяснил, почему представители старшего поколения, или бумеры, готовы жертвовать собой ради работы и не понимают своих младших коллег.

По словам эксперта, старшее поколение готово воспринимать стрессовые ситуации как часть работы.

«Они выросли в логике „терпи — ты нужен компании“. Зумеры же мыслят иначе: они не готовы жертвовать ресурсом своего „Я“», — объяснил специалист.

Как пояснил Вилченко, зумерам свойственны перфекционизм и страх не оправдать ожиданий. Если поколение X (44–59 лет) увольняется из-за реальной перегрузки (63%), то для зумеров критичными факторами становятся жесткий контроль (70%), отсутствие развития (62%) и скука (56%).