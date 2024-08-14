«У меня в голове пустота». Брат забравшей деньги Долиной курьерши не смог говорить о ней

Брат курьерши, забравшей деньги у Долиной, отказался говорить о сестре

Фото: РИА «Новости»

Брат подозреваемой в мошенничестве Анжелы Цырульниковай отказался комментировать задержание родственницы. Об этом он заявил 360.ru.

Мужчина признался, что сейчас находится в подавленном состоянии, извинился и отказался давать комментарий по поводу задержания сестры.

«У меня в голове пустота…» — заявил собеседник издания.

Ранее муж задержанной рассказал, что они супругой стали жить раздельно после 20 лет брака по желанию самой Цырульниковой. Женщина забрала детей и съехала на съемную квартиру в Беляево. По словам мужчины, жена была порядочным человеком и мошенничеством никогда не занималась.

Цырульникову задержали в подмосковной Балашихе после того, как стало известно о ее предположительном участии в мошеннической схеме.

Телефонные аферисты, по версии следствия, обманывали певицу Ларису Долину с апреля по июль, представляясь сотрудниками полиции. Они уговорили артистку отдать деньги, вырученные от продажи квартиры в центре Москвы. Женщина перевела на счета и передала через курьера более 200 миллионов рублей.

Ефимов: 14 площадок на юго-востоке Москвы реорганизуют по программе КРТ

Хайнань станет новой Турцией. Сколько стоит отдых на Южно-Китайском море

Мошенников накажут за дипфейки. Технологии стали опасны?

В ОК запустили новую систему приватности публикаций

Мем про альтушек. Кто они такие, что за субкультура и при чем тут «Госуслуги»?

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте