«У меня в голове пустота». Брат забравшей деньги Долиной курьерши не смог говорить о ней

Брат подозреваемой в мошенничестве Анжелы Цырульниковай отказался комментировать задержание родственницы. Об этом он заявил 360.ru.

Мужчина признался, что сейчас находится в подавленном состоянии, извинился и отказался давать комментарий по поводу задержания сестры.

«У меня в голове пустота…» — заявил собеседник издания.

Ранее муж задержанной рассказал, что они супругой стали жить раздельно после 20 лет брака по желанию самой Цырульниковой. Женщина забрала детей и съехала на съемную квартиру в Беляево. По словам мужчины, жена была порядочным человеком и мошенничеством никогда не занималась.

Цырульникову задержали в подмосковной Балашихе после того, как стало известно о ее предположительном участии в мошеннической схеме.

Телефонные аферисты, по версии следствия, обманывали певицу Ларису Долину с апреля по июль, представляясь сотрудниками полиции. Они уговорили артистку отдать деньги, вырученные от продажи квартиры в центре Москвы. Женщина перевела на счета и передала через курьера более 200 миллионов рублей.