Тысячи туристов посетили праздник Огурца в Суздале

«Известия»: праздник Огурца в Суздале посетили около 15 тысяч человек

В этом году Суздаль посетили гости из разных российских регионов и зарубежных стран, включая Индию и Китай. Об этом сообщили «Известия» .

«Я даже удивился, когда первый раз узнал, что огурец имеет такое большое значение. В Индии у нас нет такого понятия, как соленый огурец. Я первый раз попробовал, такой „вау“, это прямо шедевр, вкусно», — рассказал турист из Индии Куш Сонькар.

Китаец Ван Цзыи признался, что ему понравились соленые огурцы. На родине у него чаще едят свежие овощи.

Гости фестиваля могли попробовать напитки с огурцом, а также почувствовать в соревновании в поедании овощей, в большом хороводе и огуречном бою.

Гендиректор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Алиса Бирюкова сообщила, что выросло количество желающих посетить праздник, поэтому не получается принять гостей в один день. Сейчас речь идет о том, что на площадке их число выросло до 15 тысяч.

В этом году праздник Огурца в Суздале впервые прошел два дня — 1 и 2 августа.