Туристы застряли в очередях на фестивале «День Огурца» в Суздале

На фестивале «День Огурца» в Суздале из-за проблем с работой билетной системы многие посетители не смогли попасть на территорию. Речь идет о тех гостях, которые не успели купить билеты заранее, сообщил Telegram-канал Baza.
Организаторы фестиваля подтвердили, что система окончательно вышла из строя. Оплатить билет наличными также невозможно.
Эти проблемы привели к скоплению десятков людей у входа. Они терпеливо ждали возобновления работы сервисов. Некоторые гости в шутливой форме сравнили сложившуюся ситуацию с «квестом на выживание».
Ранее организаторы анонсировали на 23-й по счету День огурца среди гостей присутствие большого числа зумеров. Еще в прошлом году молодые люди заявляли в соцсетях о своей подготовке к фестивалю, выбирая наряды и придумывая с ними мемы.
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