Туристы застряли в очередях на фестивале «День Огурца» в Суздале

Baza: люди не смогли попасть на «День Огурца» из-за сбоя в билетной системе

На фестивале «День Огурца» в Суздале из-за проблем с работой билетной системы многие посетители не смогли попасть на территорию. Речь идет о тех гостях, которые не успели купить билеты заранее, сообщил Telegram-канал Baza.

Организаторы фестиваля подтвердили, что система окончательно вышла из строя. Оплатить билет наличными также невозможно.

Эти проблемы привели к скоплению десятков людей у входа. Они терпеливо ждали возобновления работы сервисов. Некоторые гости в шутливой форме сравнили сложившуюся ситуацию с «квестом на выживание».

Ранее организаторы анонсировали на 23-й по счету День огурца среди гостей присутствие большого числа зумеров. Еще в прошлом году молодые люди заявляли в соцсетях о своей подготовке к фестивалю, выбирая наряды и придумывая с ними мемы.