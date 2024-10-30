Три десятка дел возбудили в Коркине против цыган после убийства таксистки

В Коркине возбудили 30 административных дел против цыган

Правоохранители в Челябинской области составили более 30 административных актов в отношении цыган после народного схода жителей Коркина. Об этом сообщил « Коммерсант» со ссылкой на УМВД РФ по региону.

По данным издания, составленные дела связаны с нарушением ПДД.

В ведомстве добавили, что более 400 сотрудников правоохранительных органов обеспечивают порядок в Коркинском муниципальном округе. На улицах дежурят наряды полиции.

Массовые сходы в Коркине начались после убийства 40-летней таксистки. На вызов она приехала к цыганам в частный дом. После этого женщину нашли ножевыми ранениями в ее машине. Подозреваемого в убийстве задержали, сейчас он находится в следственном изоляторе.

На похоронах женщины присутствовал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он пообещал оказать помощь матери и детям таксистки.