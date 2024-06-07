Цифровые платформы сформируют в ключевых отраслях экономики России

Путин: нужно к 2030 году сформировать цифровые платформы в ключевых отраслях РФ

Фото: РИА «Новости»

В России нужно к 2030 году сформировать цифровые платформы в ключевых отраслях. Об этом в ходе пленарного заседания на ПМЭФ-2024 сказал президент Владимир Путин.

«К 2030 году России необходимо во всех ключевых отраслях экономики сформировать цифровые платформы в рамках национального проекта „Экономика данных“», — отметил он.

Глава Центрального банка Эльвира Набиуллина заявляла, что перед отечественной экономикой в течение ближайших шести лет стоят три задачи: обеспечение открытости, лидерство в технологическом развитии финансовой сферы и развитие рынка капитала.  Она подчеркивала, что, несмотря на санкции, Россия должна быть интегрирована в мировую экономику.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что экономике России удалось справиться с санкциями, однако характер ее развития изменился. По его словам, нефтяная отрасль по-прежнему остается одним из главных столпов развития российского бюджета, но обстановка начала меняться.

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