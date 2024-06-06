Глава Центробанка назвала главные задачи для экономики России

Глава ЦБ Набиуллина назвала три задачи для экономики России до 2030 года

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе ПМЭФ-2024 назвала три главные задачи реглятора на ближайшие шесть лет. Одной из них является развитие рынков капитала, сообщило РИА «Новости» .

«Первое — это развитие рынка капитала. Я убеждена, что без этого у нас только одна альтернатива — увеличение роли государства, субсидий и так далее», — сказала глава ЦБ.

Вторым важным направлением, по словам Набиуллиной, стало обеспечение открытости экономики. Россия должна быть интегрирована в мировую экономику, несмотря на санкции, отметила она.

Также российская экономика должна удержать лидерство в технологическом развитии финансовой сферы. По мнению главы Центробанка, это непростая задача в условиях, когда нельзя опираться на чужие платформенные решения, а нужно создавать свои.

В ходе выступления на ПМЭФ-2024 министр финансов Антон Силуанов заявил, что в ближайшие шесть лет правительству предстоит обеспечить финансовый суверенитет России.