Есть повод для оптимизма. Как экономика России справилась с санкциями

Российской экономике удается справиться с санкциями западных стран, при этом характер ее развития изменился. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на ПМЭФ-2024 в интервью «Известиям» .

России, заметил он, удается справляться с введенными ограничениями благодаря продуманной работе кабинета министров под руководством президента Владимира Путина. Пресс-секретарь главы государства добавил, что это дает повод для осторожного оптимизма, и выразил надежду, что тренд развития экономики продолжится.

Песков признал, что нефтяная сфера пока остается одним из главных столпов развития российского бюджета. Но ситуация постепенно меняется.

«Главное, что получается менять характер развития экономики России, она развивается за счет производства, переработки и услуг», — объяснил Песков.

Путин заявил, что Западу не удалось разрушить российскую экономику — она растет. За первый квартал 2024 года рост составил 5,4% ВВП.