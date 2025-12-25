Церемония прощания с основательницей РЕН ТВ Лесневской пройдет 28 декабря

Церемония прощания с медиаменеджером Иреной Лесневской состоится 28 декабря на Востряковском кладбище в Москве. Об этом сообщил ТАСС .

Сын покойной Дмитрий Лесневский рассказал изданию, что церемонию проведут в 12:00 на Востряковском кладбище.

«Захоронение пройдет в 15:00 на Даниловском кладбище», — уточнил он.

Лесневская умерла 24 декабря в возрасте 83 лет после продолжительной болезни.

Она родилась 30 мая 1942 года в поселке Урлютюп Павлодарской области в Казахстане. Окончив московскую школу, она поступила сначала на режиссерский факультет ГИТИСа, а затем — на телевизионное отделение факультета журналистики МГУ.

В 1991 году медиаменеджер основала телекомпанию РЕН ТВ.