Умерла основательница РЕН ТВ Ирена Лесневская

Российский медиаменеджер и общественный деятель, основательница телекомпании РЕН ТВ Ирена Лесневская умерла в возрасте 83 лет. Об этом сообщила генеральный директор «VK Видео» Марианна Максимовская в Facebook*.

«Человек, чьим именем назван канал РЕН, который она когда-то создала. Ирене Стефановне очень многим обязана я лично и мои коллеги», — говорится в сообщении.

Лесневская родилась 30 мая 1942 года в поселке Урлютюп Павлодарской области в Казахстане. Вместе с матерью и братом она еще девочкой переехала в Москву.

После школы она поступила сначала на режиссерский факультет ГИТИСа, а затем — на телевизионное отделение факультета журналистики МГУ.

Лесневская основала телекомпанию в 1991 году вместе с сыном Дмитрием. Она была ее гендиректором и президентом до 2005 года.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.