Дочь Дарья Мороз и вдова Виктория Исакова прибыли на прощание с Юрием Морозом

В Москве началось прощание с режиссером Юрием Морозом, который скончался после продолжительной борьбы с тяжелым недугом. Кадры с места траурной церемонии оказались в распоряжении 360.ru.

Гражданская панихида проходит в Большом траурном зале московской Центральной клинической больницы № 1. Туда прибыли Виктория Исакова, с которой режиссер прожил в браке больше 20 лет, и его старшая дочь — актриса Дарья Мороз.

Виктория появилась в черном платье и с белым платком на шее. Дарья — в черном брючном костюме. Обе женщины спрятали глаза за солнцезащитными очками.

Ранее стало известно, что Юрия Мороза похоронят на Ваганьковском кладбище. Там же пройдет отпевание кинематографиста, на котором смогут присутствовать только его близкие.