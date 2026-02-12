Цены на услуги эскортниц взлетели перед Днем влюбленных до 300 тысяч рублей

«Абзац»: цены на эскорт на 14 февраля достигли 300 тысяч рублей

На рынке VIP-сопровождения в преддверии 14 февраля произошло существенное повышение цен. Об этом сообщило издание «Абзац» .

По информации источника, минимальная стоимость свидания длительностью в два часа начинается от 35 тысяч рублей. За сопровождение на сутки состоятельные клиенты готовы платить до 300 тысяч рублей.

«Смотря кого выбирают, у кого-то цена пониже, у кого-то выше. За 12 часов тоже по-разному, у нас девочки получают по 244 тысячи [за смену]», — отметил собеседник журналистов.

Между тем почти 40% россиян признались, что не считают День всех влюбленным праздником и не ждут от второй половинки никакого подарка.

Ранее в Санкт-Петербурге к шести годам лишения свободы в колонии общего режима приговорили женщину, работавшую в эскорт-агентстве. Суд установил, что она склоняла девушек к занятию проституцией.