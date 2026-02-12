Fix Price: почти 40% россиян признались, что не считают День всех влюбенным праздником

Согласно совместному исследованию сети магазинов Fix Price и РОМИР, которое есть в распоряжении сайта «Москва 24» , большинство россиян планируют дарить своим партнерам полезные презенты ко Дню всех влюбленных.

Несмотря на то что 14 февраля остается в основном праздником для молодежи, многие будут стараться выбирать практичные решения. Так, 37% респондентов планируют преподносить подарки, соответствующие увлечениям партнера.

Почти каждый третий (30%) выберет совместный поход в ресторан, кино или на концерт. Наиболее ярко этот тренд выражен среди жителей Санкт-Петербурга, где культурная программа на 14 февраля планируется у 40% опрошенных.

Конфеты и валентинки сохраняют востребованность, оставаясь символом праздника у 27% россиян. Каждый четвертый преподнесет второй половине то, что связано с уютом — предметы интерьера, посуду или мягкие игрушки.

Отдельный тренд — подарки своими руками. Их планируют дарить 11% опрошенных, причем женщины проявляют творческий подход в три раза чаще мужчин (16% против 5%).

Что касается отношения к презентам, то для 57% опрошенных россиян это не имеет особого значения.

«Значительная доля россиян (38%) заявила, что не ждет подарка, так как не считает этот день праздником», — отметили аналитики.