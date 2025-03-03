Работницу эскорт-агентства в Петербурге приговорили к шести годам колонии

В Санкт-Петербурге суд приговорил Анастасию Якушеву, работавшую в так называемом эскорт-агентстве, к шести годам лишения свободы в колонии общего режима за склонение девушек к занятию проституцией. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Чтобы скрыть свою деятельность, они заключали фиктивные договоры на прохождение курсов моделей и участие в показах.

Суд установил, что несколько человек в Москве создали преступную группу для организации занятий проституцией. Девушек, в основном, отбирали в Москве, Астрахани и Санкт-Петербурге.

«Якушева вину признала частично. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет в ИК общего режима», — сообщили в пресс-службе.

Якушева вошла в состав группы и занималась поиском клиентов, вовлекала девушек, в том числе несовершеннолетних, в занятие проституцией, организовывала им рекламную фотосъемку и последующее размещение их фотографий с информацией о возрасте и физических данных.

Также Якушева подготавливала девушек к встрече с клиентами и контролировала передачу денег.

Участники группы обманывали клиентов относительно возраста выбранных ими девушек и отсутствия у них опыта половой жизни. Для этого они подготавливали поддельные документы, в том числе паспорта и медицинские справки.

В общении между собой участники использовали специальную систему кодировки возраста девушек. Например, цифры «51», «61» и «71» означали, что реальный возраст девушек составляет 15, 16 или 17 лет соответственно.

За свои услуги одна несовершеннолетняя девушка получала от 750 000 рублей до 13 000 долларов США. За секс с «девственницей» (имелась в виду имитация) с клиента взяли 630 000 рублей.

Клиенты отправляли девушек в разные уголки мира: по России, в Турцию, Дубай, Минск, Ниццу и даже на рыболовно-охотничью базу «Дружное» в Ленинградской области. В Краснодарском крае несколько мужчин заплатили за услуги девушки 1 400 000 рублей.

Ранее в Санкт-Петербурге на Васильевском острове прикрыли бордель с несовершеннолетними для иностранцев. Полицейские задержали трех «работниц» в возрасте от 19 до 24 лет и одну девушку 17 лет.