Пробки в Москве достигли 9 баллов утром 27 января

Утром 27 января на фоне снегопада пробки в российской столице достигли девяти баллов. Об этом говорят данные сервиса «Яндекс Карты».

Сложная ситуация на дорогах наблюдается по всей Москве, как в центре, так и в спальных районах, а также на МКАД.

В пресс-службе столичного Дептранса призвали москвичей отложить поездку на автомобиле и пересесть на общественный транспорт.

«Сегодня и завтра в городе сильный снегопад — на городском транспорте будет быстрее», — отметили в ведомстве.

Водителям большегрузов порекомендовали заранее планировать маршрут с учетом погоды и сложных участков.

Ранее стало известно, что аэропорт Шереметьево временно закрыли из-за непогоды 27 января.