Пробки в Москве достигли 9 баллов утром 27 января
Утром 27 января на фоне снегопада пробки в российской столице достигли девяти баллов. Об этом говорят данные сервиса «Яндекс Карты».
Сложная ситуация на дорогах наблюдается по всей Москве, как в центре, так и в спальных районах, а также на МКАД.
В пресс-службе столичного Дептранса призвали москвичей отложить поездку на автомобиле и пересесть на общественный транспорт.
«Сегодня и завтра в городе сильный снегопад — на городском транспорте будет быстрее», — отметили в ведомстве.
Водителям большегрузов порекомендовали заранее планировать маршрут с учетом погоды и сложных участков.
Ранее стало известно, что аэропорт Шереметьево временно закрыли из-за непогоды 27 января.