Более трети месячной нормы осадков выпадет в Москве 27 января

Тишковец: более трети месячной нормы осадков выпадет в Москве во вторник

Во вторник в Москве выпадет более трети месячной нормы осадков, сугробы увеличатся до 47 сантиметров. Об этом в телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос», синоптик Евгений Тишковец.

По его словам, за ночь в Москве выпало девять миллиметров осадков или 17% от месячной нормы.

«Сейчас пасмурно, идет сильный снег с ухудшением видимости до 500 метров. Ветер южный, юго-восточный со скоростью один метр в секунду, влажность 91%. Температура воздуха до -9. Атмосферное давление падает — 746,4 миллиметров ртутного столба», — написал синоптик.

Тишковец добавил, что в столице в течение дня действует оранжевый уровень погодной опасности, ожидается облачная погода.

«Временами сильный снег с ухудшением видимости до 1-4 километров, выпадет до 20 миллиметров осадков, что составляет более трети месячной нормы. Высота сугробов повысится с 30 см до 47 сантиметров», — заключил он.

Ранее коммунальные службы Балашихи перешли в усиленный режим работы.