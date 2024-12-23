Россиян предупредили о взлете цен на пиво в 2025 году

«Коммерсант»: цены на пиво вырастут на 10% с января 2025 года

Розничные цены на пиво в России вырастут на 10% с января 2025 года. Об этом сообщил «Коммерсант» .

«Пиво на полках российских магазинов может подорожать, поскольку производители и дистрибуторы уже предупредили ритейлеров о повышении отпускных цен в среднем на 10%», — уточнило издание.

Пивовары объяснили повышение отпускных цен ростом стоимости акцизов, ростом инфляции и подорожанием сырья.

Пивные компании AB InBev Efes, Medovarus, белорусское ООО «Криница-Трейд» и дистрибутор «Госселайн Логистикс» уже уведомили торговые сети об удорожании продукта. При этом они не конкретизировали размер увеличения отпускных цен.

Ранее независимый эксперт FMCG-рынка Александр Анфиногенов заявил, что больше всех почувствуют повышение цен на спиртные напитки россияне, покупающие самый дешевый алкоголь, а вот для среднего и высокого ценового сегмента вряд ли что-то изменится благодаря другим законам ценообразования.