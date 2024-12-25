Экономист Корнеев: в 2025 году подорожание затронет только самый дешевый алкоголь

В начале 2025 года в России ожидается увеличение стоимости алкогольной продукции, включая вино, пиво и крепкие спиртные напитки. Это связано с повышением акцизных ставок и минимальных цен на алкоголь, рассказал экономист Валерий Корнеев в интервью «ФедералПресс» .

Так, минимальная розничная цена на водку увеличится на 50 рублей, коньяк подорожает на 95 рублей, а бренди — на 69 рублей. При этом стоимость продукции некоторых российских производителей из эконом-сегмента останется прежней.

«Можно сделать вывод, что подорожание ощутят только покупатели самой дешевой алкогольной продукции», — отметил экономист.

Корнеев объяснил, что в среднем и высоком ценовом сегменте влияние новых акцизов и минимальных цен не отразится напрямую на стоимости.