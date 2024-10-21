Цены на бензин повысят с 1 ноября

Цены на топливо с 1 января повысятся. Такое заявление сделал специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.
«С начала следующего месяца стоимость АИ-92 начнется с отметки в 54 рубля за литр. Бензин с октановым числом 95 может стоить от 59 рублей», — заявил эксперт.
Дизельное топливо будет стоить минимум 66 рублей. В разных регионах могут наблюдаться колебания розничных цен. В сентябре эксперты также прогнозировали повышение стоимости бензина.
К концу 2024 года в России средний чек на поездку в такси может вырасти на 30%. Это связали, в том числе, с подорожанием бензина.
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