Экономист Щербаченко предупредил, что в октябре вырастут цены на бензин

Бензин марок АИ-92 и АИ-95 в октябре может подорожать на 1–3 рубля по сравнению с сентябрьскими значениями. Об этом «ФедералПресс» рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко.

По его словам, теплый сентябрь может спровоцировать повышенный спрос на бензин, что, потом приведет к подорожанию. Эксперт основывается на данных Московской топливной ассоциации, которая сообщает, что с 2 по 8 сентября литр АИ-92 подорожал на 24 копейки, а АИ-95 — на 33 копейки на столичных заправках.