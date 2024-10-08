Россиян предупредили о серьезном росте цен на такси

«Коммерсант»: стоимость поездок на такси может вырасти на 30% к концу 2024 года

В России средний чек на поездку в такси может вырасти еще на 30% к концу 2024 года. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на Общественный совет по развитию такси.

За последние три месяца средняя стоимость поездок уже увеличилась на 10%. Аналитики связывают рост цен с увеличением зарплат на фоне кадрового дефицита.

Как ранее сообщил сервис «Яндекс Такси», к концу года будет не хватать около 130 тысяч водителей, в частности, из-за ужесточения миграционной политики и регулирования деятельности такси.

По мнению руководителя Центра компетенций Международного евразийского форума такси Станислава Швагеруса, это оценка преувеличена, хотя рост цен на услуги таксистов и намечается. Он добавил, что в стоимость нужно будет заложить подорожание автомобилей, средств производства, бензина и новую страховку с 1 ноября.

«Сейчас переходный период: заявляют, что есть дефицит сотрудников, но его пока не видно, а вот стоимость работы водителей такси увеличивается. Плюс оказывают давление и новые нормы в связи с начинающим работать законом „О такси“», — пояснил эксперт.

Но слишком дорого не будет, чтобы пассажиры не начали отказываться от такси.

Вице-президент Центра экономики инфраструктуры Максим Фадеев считает, что значительная часть удорожания будет связана с увеличением зарплаты таксистов.

Ранее блогер-таксист Денис Ковшов заявил, что внедрение полисов ОСГОП для такси никак не повлияет на стоимость поездки для пассажиров.