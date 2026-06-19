Центр Москвы перекроют с 20 на 21 июня

В центре Москвы с 20 на 21 июня перекроют движение из-за «Ночного забега»

Автомобильное движение временно перекроют в центре Москвы в ночь с 20 на 21 июня в связи с проведением «Ночного забега». Об этом сообщил столичный дептранс в телеграм-канале .

Ограничения коснутся нескольких центральных улиц, Бородинского моста и набережных. Движение ограничат в несколько этапов с 20:00 до 02:00.

Полный перечень участков включает Университетский проспект, Большую Бородинскую, мост, Дорогомиловскую улицу, улицу 1905 года, улицу Косыгина, Воробьевское шоссе.

Также движение перекроют по Бережковской набережной, набережной Тараса Шевченко, Смоленской, Шелепихинской, Краснопресненской, Пресненской набережных, Тестовской улице.

На всех участках парковку запретили с 00:01 субботы до завершения мероприятия. Водителям посоветовали заблаговременно планировать маршруты объезда.

Также в связи с ремонтными работами в Малых Вяземах под Одинцовом перекроют переезд с 09:00 23 июня до 21:00 25 июня.